وزير التعليم المفوض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الليبي لـ«الهندسة الكهربائية والتقنيات»

افتتح اليوم الأحد 4/3/2018 فعاليات المؤتمر الدولي الليبي للهندسة الكهربائية والتقنيات التي تشرف عليه وتنظمه الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ويشارك فيه بحاث و أساتذة مختصين من داخل وخارج ليبيا.

حضر حفل الافتتاح الدكتور “طاهر علي” أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني والدكتور “عثمان عبدالجليل” وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني والدكتور “عادل زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني .. كما حضر مراسم الافتتاح الأستاد “عزالدين البدري” ممثل عن مجلس النواب و المهندس “عبدالمجيد حمزة” رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، كما حضر ايضا وكيلا وزارة التعليم “عادل جمعة” والدكتور”محمد نوير”، كما حضر الحفل أيضا “أ.هاشم بن يوسف” عميد بلدية سوق الجمعة و”أ. مفتاح سوير عميد بلدية زليطن بالإضافة للبحاث والاساتذة المختصين والمشاركين بالمؤتمر.

هذا وقد استهل حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني وبكلمة من الدكتور “عادل زنداح” رئيس لجنة إدارة الهيئة رحب من خلالها بالضيوف الكرام على مشاركتهم وتكبدهم معاناة السفر، مؤكدا بأن البحاث لهم دور كبير في تطوير والنهوض بالوطن لاسيما التعليم التقني والفني، كما أكد “د.زنداح” على أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة التي من شأنها تطوير العملية التعليمية في ليبيا، كما لهذه المؤتمرات أهمية لتبادل الخبرات البحثية والإنسانية، وفي نهاية كلمته تقدم بالشكر والتقدير للجنة العلمية والتحضيرية ولكل من سهام في إظهار هذا المؤتمر إلى حيز الوجود.

كما تحدث السيد الدكتور “عثمان عبدالجليل” المفوض بحكومة الوفاق الوطني قائلا: إن هذا المؤتمر يسجل في تاريخ الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني .. فنحن نعلم كم تحتاج مثل هذه المؤتمرات من جهد وعمل حتى تظهر إلى حيز الوجود، فتنظيم هذا المؤتمر يعد البداية لسلسة من المؤتمرات العلمية ونحن في وزارة التعليم نعدكم بأن توصيات هدا المؤتمر وما تتوصلون إليه من نتائج سنعمل على تنفيذه، ونتمنى أن يكون المؤتمر القادم في جامعة بنغازي وتعود منارة يشع منها العلم .

أما الأستاد “عزالدين البدري” عضو مجلس النواب قال في كلمته نحن ندعم العلم و تطوير العملية التعليمة في ليبيا ونحن نساند كل البحاث ونشجعهم ونشد على أياديهم.

فالأوطان تبنى بالعلم فكل الدول المتقدمة ركزت وأهتمت بالتعليم التقني والفني فكل العالم متجه اليوم للتعليم التقني والفني لما له من إمكانيات وقدرات في بناء الدول.

كما تحدث في حفل الافتتاح “د.سعيد الختالي” رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر حيث عرض بالصورة والصوت إعمال المؤتمر منذ جلسته الأولى إلى أن تحقق اليوم الافتتاح.

كما كان للمهندس “عبدالمجيد حمزة” رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء كلمة جاء فيها لهذه المؤتمرات أهمية خاصة لاسيما لشركات المتخصصة مثل الشركة العامة للكهرباء فنحن مع مثل المؤتمرات التي من شأنها تطوير خدماتنا بالشركة ونحن ندعم ونشجع كل المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تطور شركاتنا الخدمية والإنتاجية ونحن سعداء بأن نكون جزء من الراعين المؤتمرات العلمية.

كما تحدث في ختام حفل الافتتاح، إبراهيم سالم محمد” وكيل الشؤون الإدارية والمالية بجامعة طرابلس حيث قال نحن كجامعة نمد أيدينا إلى كل مؤسسات المجتمع الراغبة من الاستفادة من أساتدنا وبحثنا وتقديم لهم المشورة العلمية والتطبيقية من أجل تطوير وبناء بلدنا ليبيا، كما نحي بالشكر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني على تبني وتنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية كما نحيي كل المشاركين والباحيثين والدارسين ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مؤتمرهم هذا.

ومن بعد صعد المنصة الدكتور “عثمان عبدالجليل” وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق ﻹعطاء الإذن إيذانا بإنطلاق فعاليات المؤتمر.