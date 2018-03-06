«الصحة العالمية» تُقدم عيادة متنقلة لخدمة السكان في سبها والجنوب الليبي

تمكن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا من تقديم عيادة متنقلة واحدة إلى مدينة سبها لتلبية الحاجة الصحية الملحة لآلاف من السكان في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

وسوف تعمل هذه العيادة التي تعتبر في أمس الحاجة إليها على وجه السرعة للمساع دة في تلبية الاحتياجات الصحية للسكان المقيمين في المناطق التي تعاني من محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية – في المناطق النائية ومناطق البعيدة عن الخدمات الصحية الحالية.

وقد تم توفير العيادة من خلال الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، وتعتبر هذه العيادة الأولى من نوعها التي سيتم تقديمه إلى ليبيا لتسريع جهود الاستجابة.