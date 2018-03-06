صباح الخير عليكم من فريق عمل «عين ليبيا»..صباحكم نشاط وأمل وتفاؤل

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أقلام وآراء
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عندما يسود المال كغاية! - بقلم علي بوخريص
عندما تصبح الغاية نبيلة تمسي الوسيلة أنبل وعندما تصبح الغاية...
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اللاهوت النسوي - بقلم عز الدين عناية
شهدت الأبحاث الأكاديمية في الغرب خلال العقود الأخيرة تبلور منهج...
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أعشاش الغربان - بقلم محمد علي المبروك
عبر القنوات الفضائية التي أضحت بما يشبه أعشاش للغربان يطل اعضاء...
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قراءة عميقة لحقيقة ما يحدث بمدينة سبها - بقلم عبدالحميد الزوي
يعتقد الكثير من الليبيين أن الصراع في مدينة سبها الواقعة...
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