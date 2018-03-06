خبراء الأمم المتحدة: «المصرف الخارجي» و«الجمهورية» شركاء في اختلاس الأموال الليبية

عين ليبيا

أكد فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا في تقريره المؤقت أن هناك 10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة في تاجوراء حصلت على اعتمادات بمليار دولار من مصرف الجمهورية، حيث استند الفريق على معلومات كان قد تلقاها من شخصيات بارزة بالمصارف التجارية بخصوص حالات اِختلاس لأموال عامة،وتحدث أيضاً عن عمليات تهديد وخطف تعرض لها مسؤولون في المصرفين.

كما عبر الفريق عن قلقه إزاء العمليات المصرفية المخالفة التي جرت داخل مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي.

هذا وكشف التقرير أن «المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي “الوتر” و”حدائق طرابلس” على التوالي، حيث تعود ملكية الشركتين إلى الفرد نفسه، وهو أبوبكر الطاهر أبوبكر بوسهمين، حيث أقام بوسهمين علاقات تجارية مع مجموعات مسلحة في طرابلس استغلت نفوذها في العاصمة بغية إجبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف على إصدار اعتمادات مستندية لا تمتثل لأنظمة المصرف المركزي».