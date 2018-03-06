«كوريا الشمالية» مستعدة لمناقشة نزع سلاحها النووي

عين ليبيا

اتفق زعيما الكوريتين الشمالية و الجنوبية على عقد قمة ثالثة بين بلديهما في ابريل المقبل في المنطقة منزوعة السلاح، فيما أبدت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن أسلحتها النووية في حال ضمان أمن نظامها، بحسب ما اعلنت كوريا الجنوبية.

وقال تشونغ اوي يونغ، رئيس وفد سيول ومستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي إن الشمال منفتح لمفاوضات “صريحة” مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي وأنه سيُعلق تجاربه النووية والصاروخية خلال فترة الحوار.