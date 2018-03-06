وزراء الداخلية العرب في «الجزائر» لبحث “خطة أمنية وإعلامية” مشتركة

تستعد الجزائر لانطلاق أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الأربعاء حيث استقبل وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الثلاثاء نظيريه الصومالي والسوداني في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، في إطار الاستعدادات النهائية للدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تستضيفها الجزائر هذا العام.

وكان بدوي قد استقبل، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز آل سعود الذي اختير رئيسًا فخريًا للمجلس الأحد الماضي.

وتتضمن جدول أعمال الدورة وضع مشروع خطة أمنية وإعلامية عربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وبحث كيفية الوصول إلى خطة مرحلية للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية عربية للأمن الفكري.

كما يشهد المؤتمر حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.