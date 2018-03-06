«مجلس الأمن الدولي» يعقد جلسة طارئة حول «سوريا»

عين ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، جلسة مشاورات طارئة، حول مواصلة النظام السوري غارته ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق بحسب الأناضول للأنباء.

وقال دبلوماسيون أمميون إن بريطانيا وفرنسا طلبتا بعقد الجلسة الطارئة، إلا أن البعثة الهولندية التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لم تؤكد ذلك.

من جانبه، قال “ستيفن هيكي‎”، الدبلوماسي في بعثة لندن الأممية إن “بريطانيا وفرنسا طالبتا رسميًا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الهولندي، كاريل فان أوستيروم، بالدعوة لعقد جلسة مشاورات طارئة حول الوضع في الغوطة الشرقية”.