زوارة.. اجتماع لقطاعات البلدية يناقش «جُملة» من القرارات

عين ليبيا

عُقد صباح اليوم الاثنين 5 مارس الاجتماع الرابع لقطاعات زوارة مع المجلس البلدي بقاعة الاجتماعات بالمجمع الإداري زوارة وذلك بحضور ومشاركة عضوة المجلس البلدي زوارة “زيتونة معمر”.

هذا وقد طرح الاجتماع في اهم بنوده التالي:-

1- مراجعة المحضر السابق للاعتماد.

2- بحث الية لوضعها للتواصل مع المجلس البلدي حيث ناقش الحضور كيفية متابعة وما يتم مناقشته واقراره في مثل هذه الاجتماعات وبحث سبل متابعة تنفيذه بالية اسهل من قبل المجلس البلدي.

3- طرح الية للبطاقة المقترحة من مكتب الشهداء والخاصة بأهالي الشهداء، حيث تقدم مكتب الشهداء زوارة بمقترح بإنشاء بطاقات محلية يتم اعتمادها من الجهات المحلية المختصة ليتعامل بها أسر الشهداء وتم طرح المقترح لدراسته وبحث امكانية تنفيذه على مستوى المدينة.

4- طرح آلية لحل مشكلة السيولة لموظفي القطاعات المقدمة من مدير مكتب التعليم.

طرح مدير مكتب التعليم ملف اشكالية السيولة لموظفي القطاع وكل القطاعات وخاصة بما يؤثر سلبا على اداء الموظفين وتعطيل مهامهم ولاسيما قطاع التعليم وخاصة في فترة الامتحانات بالتالي تناول المقترح عدة حلول التي يجب اعتمادها منها تعيين منسق لكل قطاع أو فتح باب السحب من قبل المصارف لأكثر من يوم حتى يتمكن الموظفين بالذهاب فالوقت المناسب وتفادي الازدحام والمشاكل التي تحدث في المصارف.

هذا وقد أثنى الحضور على المقترح وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يجمع المجلس والقطاعات إدارات المصارف وطرح هذه الآلية لبحث تنفيذها في أسرع وقت ممكن.