الصحة العالمية: أجهزة تنفس صناعي «للأطفال» تصل هُون

عين ليبيا

قام مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا بتسليم اثنين من أجهزة التنفس الصناعي للأطفال مع جميع الملحقات لمستشفى العافية في هون. هذه الأجهزة تقدم الخدمات لطب النساء والتوليد بمستشفى العافية الذي يغطي المناطق الجنوبية والوسطى من ليبيا. تم تسليم واحدة من أجهزة التهوية في ديسمبر 2017 والآخر الأسبوع الماضي.

وقد تم تمويل هذه الأجهزة الطبية من قبل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (سيرف).



منظمة الصحة العالمية تجدد مساعدتها الإنسانية المستمرة لقطاع الصحة في جميع أنحاء ليبيا.