زليتن.. اختتام دورة «فن الإلقاء والتقديم»

اختتمت دورة فن الإلقاء والتقديم بمركز زليتن للتدريب ورعاية الشباب يوم الإثنين 2018/03/05 م وكانت هذه الدورة بالتنسيق مع الإتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية.

حيث استهدفت هذه الدورة 40 متدرب ومتدربة من طلاب الجامعة الأسمرية بمختلف الكليات التابعة لها.

اعتمدت الدورة على التدريب العملي على فن الإلقاء والتقديم بداية من الثقة في النفس وقبول الذات ولغة البدن والتخلص من الخوف والارتباك وكيف يقف المتدرب ويعطي أي خطاب أو أي كلمة بكل إرياحية كان الحضور والتفاعل رائع وإيجابي.

وكانت مدة الدورة ثلاثة أيام وختمت بتدريب عملي على الإلقاء والتقديم لجميع المتدربين.