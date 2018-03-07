انطلاق التسجيل ببطولة جامعة طرابلس «للشطرنج»

قالت اللجنة المنظمة لبطولة جامعة طرابلس للشطرنج 2018 اليوم أن التسجيل للبطولة المقرر إنطلاقها في أبريل المقبل يشهد إقبالا كبيرا من الطلاب عشاق اللعبة في الجامعة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة محمد بن حليم في تصريح أن عدد المتسابقين الذين سجلوا أسماءهم في البطولة التي تقام إحتفاءا بالذكرى الستين لتأسيس جامعة طرابلس، بلغ أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف بن حليم أن هذا العدد يعد مؤشرا على رغبة كبيرة للمشاركة من قبل الطلاب في هذا المحفل الكبير ،داعيا محبي هذه اللعبة إلى التسجيل في البطولة الذي سيستمر حتى الـ11 من مارس الجاري.

وتوقع أن يفوق عدد المشاركين في هذا الكرنفال الكبير الذي يقام للمرة الرابعة على عدد من شارك به في النسخ الماضية.

وأكد أن اللجنة المنظمة قامت بتوفير كل الإمكانيات والإحتياجات الخاصة بالبطولة، كما أنها عمدت إلى إبراز أسماء لجان التحكيم لترسيخ مبدأ الشفافية بين اللجنة المنظمة والمشاركين.

وأشار بن حليم إلى أن اللجنة المنظمة تنسق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس لتسهيل وتدليل الصعوبات، مشيدا بالتعاون الكبير الذي تبديه رئاسة اتحاد طلبة جامعة طرابلس في هذا الشأن والذي سيكون له تأثير إيجابي.