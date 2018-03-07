وكيل الوزارة يعلن تجهيز «10 سيارات إغاثة» طبية للتوجه إلى سبها غداً صباحاً

عين ليبيا

أعلن وكيل الوزارة السيد ” محمد هيثم” عن تجهيز 10 سيارات إغاثة طبية تحمل كميات من الأدوية واللوازم الطبية قد تقرر إرسالها غداً صباحاً إلى مدينة سبها؛ إلى جانب شحنة أخرى من الإغاثةٍ الطبية سيتم تسييرها جواً؛ وأضاف أن جملةً أخرى من الإجراءات اتُخذت خلال اجتماعِ “استثنائي” عقد ظهر اليوم بديوان الوزارة بحضور السيد وزير الحكم المحلي وعدد من الإدارات المختصة ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب.

وكشف الوكيل عن تعليماتٍ أصدرها رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” بشأن “رفع درجة الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات الصحية التي تضمن تقديم خدمات طبية للمواطنين بالمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر”.

وتتلخص جملة الإجراءات التي ذكرها الوكيل عقب انتهاء الاجماع؛ استحداثَ غرفة عمليات مشتركة بين إدارة جرحى – طرابلس وإدارة الجرحى بالمنطقة الجنوبية تختص بالتنسيق مع المستشفيات العامة والخاصة بمدينة طرابلس لاستقبال الجرحى؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد أي عجز بالأقسام الجراحية والطواريء بمركز سبها الطبي ؛ إلى جانب إلزام كافة الإدارات بالوزارة بالتعاون “الفوري والمباشر” مع الأزمة؛ وإصدار “تعليمات” لعدد من المصحات الخاصة بالمنطقة الجنوبية ومدينة طرابلس أيضاً لاستقبال الجرحى.