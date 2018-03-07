اختتام فعاليات المعرض الثاني لـ«الكتاب» بمصراتة

عين ليبيا

اختتمت مساء أمس الاثنين 5 مارس 2018 بمصراتة، فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب، الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، من 1 إلى 5 مارس الجاري، والذي رفع شعار ” الكتاب خير أنيس وجليس”.

بمشاركة عدد من أصحاب المكتبات ودور النشر بمدينة مصراتة، وتضمن المعرض الذي أقيم على هامش مهرجان مصراتة للتسوق، أكثر من 5 ألاف عنوان في العديد من المجالات الأدبية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، والقصص الموجهة للأطفال، وقد أحدث حركة ثقافية بالمدينة أتاحت الفرصة لزوار مهرجان التسوق للتقرب من الكتاب وتشجيعهم على القراءة، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، توزعت بين توقيع كتب، وعروض مسرحية، وأمسيات شعرية.

وخلال حفل اختتام المعرض قام مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة مع بعض الشركاء في مهرجان التسوق، بتكريم الكاتب الأستاذ طاهر إمحمد الدويني في احتفالية رائعة قدمت خلالها بعض الهدايا التذكارية والمادية، بحضور عضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي، ومدير مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة المكلف محمد العجيل والمدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة مصراتة أبوبكر عبد الباري شنب، ويوسف الغزال رئيس رابطة الأدباء والكتاب مصراتة، وعدد من الأدباء والكتاب بالمدينة، والمشاركين بمعرض الكتاب.