بنغازي.. تنفيذ مشروع إصلاح خط الصرف الصحي بشارع القادسية بمنطقة «الزيتون»

عين ليبيا

بناءً علي تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار باشرت شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري بتنفيذ مشروع إصلاح خط الصرف الصحي بشارع القادسية بمنطقة الزيتون.

ويأتي ذلك بعد جولة إدارة شؤون المحلات بديوان البلدية الميدانية في الأسبوع الماضي عاينت من خلالها أسباب طفح مياه الصرف الصحي والذي أتضح بأنه كسر في إحدى أنابيب الرئيسية بغرف الصرف الصحي.

يشار إلى أن هذا المشروع تحت إشراف وتنسيق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومكتب المشروعات بديوان بلدية بنغازي، وبمدة تنفيذية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع بحسب العقد المبرم مابين بلدية بنغازي والشركة المنفذة.