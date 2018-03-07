الموارد البشرية تطلق أول «دبلومة» في مجال الطب الرياضي وإصابات الملاعب

عين ليبيا

أعلن مدير إدارة الموارد البشرية السيد “أشرف أبورقبة” عن إطلاق أول برنامج تدريبي للحصول على شهادة “دبلومة” لأطباء العظام العاملين بالمستشفيات الليبية؛ في مجال (الطب الرياضي وإصابات الملاعب).

مضيفاً ” أن البرنامج التدريبي الذي انطلق السبت الماضي؛ تم اعتماده من مركز تنمية القوى العاملة الطبية والاتحاد العام للطب الرياضي؛ وسيجرى تنفيذه لمدة 6 أشهر”.