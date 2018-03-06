مقتل شخصين في انفجار شاحنة شرقي «أفغانستان»

عين ليبيا

قال مسؤول أفغاني الثلاثاء، إن شخصين على الأقل قتلا جراء انفجار قنبلة تم زرعها بشاحنة وقود في ولاية ننغرهار شرقي البلاد حيث نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم حاكم الولايةقوله أن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص.

وأضاف أن الإنفجار كان شديدًا للغاية حيث تسبب في اشتعال النار بـ 30 محلًا تجاريًا وورش لإصلاح السيارات بجوار موقع الانفجار.

كما أوضح أن الانفجار وقع في منطقة بهسود في ننغرهار على طريق سريع رئيسي يربط بين مدينة جلال أباد عاصمة الولاية ومعبر تورخام الحدودي مع باكستان ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.