“الذهب” يُواصل الإرتفاع مع استمرار ضعف “الدولار”

عين ليبيا

صعدت أسعار الذهب، خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي الذي هبط لأدنى مستوياته في 16 شهرًا، فضلاً عن حالة القلق العالمي من نشوب حرب تجارية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، عزمه فرض رسوم “لفترة طويلة”، بقيمة 25 بالمائة على الفولاذ و10 بالمائة على الألمنيوم، دون أن يحدد البلدان المستهدفة.

سعر الذهب ارتفع للتسليم الفوري 0.29 بالمائة إلى 1323.9 دولارا للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنحو 0.33 بالمائة إلى 1324.6 دولارًا للأوقية.

بينما استمر هبوط مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، لينخفض 0.04 بالمائة إلى 89.92.