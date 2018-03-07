النهضة..شكل ثاني…

هناك هجمة كبيرة على حركات المقاومة الإسلامية بسبب وصولها إلى الخندق الأخير اأو خط الدفاع الوحيد للمقدسات العربية، ولا أعلم لماذا صنفت الجماعات الإسلامية إرهابية مع انها مختلفة السلوك والمنهج وحتى العبادات تجد حزب الله الشيعي يختلف عن حركة حماس الإسلامية التي تختلف في السلوك مع الجهاد الاسلامي..الخ

اسرائيل تصنف العرب كعدو ارهابي لها ان كان اسلامي او ليبرالي شيعي او سني لم تفرق في العداء، حتى المسيحية هي عدو لها ويمكن التعامل معه بشكل مختلف.

عندما صنف الاخوان المسلمون كحركة ارهابية وبدات الدول العربية وبعض دول الغرب في حظر جماعات الاخوان وتصنيف حركة حماس الى غيرها من الحركات الاخوانية الحاكمة في البلاد العربية كحركات متطرفة خطيرة ،واصبحنا نتعاطف معها ونؤيد الاسلام المقاوم الذي ((الاسلام هو الاسلام)) ونعتبر رسالة الاسلام واضحة بدون خطف او تجارة بالدين.

كنا نؤيد فكرة اعطى الحركات الاسلامية فرصة للحكم والبناء والمقاومة وارساء النموذج التركي بشكل عصري يختلف عن مشاهد المسلسلات وصفقات التركية الاسرائلية!!

ولكن حدث العكس فقد تم تدمير ليبياوالسيطرة على مقدرات البلد واستنزاف موارده وبسبب العداء بين الاخوة حيث كانت الكعكعة افضل من بناء

نموذج يكون حقيقي مبني فعلا على مايبتغيه الاسلام، كان النموذج المصري افضل حالا بسبب نضوج ووعي اعضاء الاخوان هناك ولكن الارتهان الكبير للخارج، وخاصة للنموذج القطري التركي عجل برحيل الرئيس مرسي العياط والتعجيل بحكم العسكري.

المفضوح هنا..

عندما صوت البرلمان التونسي لمنع الاذان لم تعارض حركةالنهضة بالبرلمان، خرج نائب معروف بالاخلاق السئية والاجرام وهدد وسط البرلمان بانه سوف يقطع الرؤوس اذا مرر القانون وبدء النائب يبكي لقد خرج لنا الاسلام في ثوب انسان لا ثوب حزب ولا اخوان ولا اخوات.

حركة النهضة تدافع بشكل علني لزيارة اليهود وعلاقات تجارية مع اسرائيل، واليوم تقدم يهودي على راس القائمة للانتخابات.

نعلم جيدا ان تنظيم الاخوان هو تنظيم عالمي مترابط وله استراتجية موحدة، ولايوجد حزب اخواني عارض لما تفعله النهضة، حركة المقاومة هي حركات مقاومة في الظاهر الا انها اصبحت حركات مقاولة تبحث عن الصفقات التجارية في استغلال واضح للدين ،نحن لم نطلب منهم الحروب واشعال المنطقة وان كانت فعلا مشتعلة ولكن تدمير المنطقة كان بسبب وجود شبه عن علاقة هذا الحاكم او ذاك با اسرائيل، اصحبنا نرى اسرائيل تدخل كل بيت عربي عبر شاشة الاخوان ((قناة الجزيرة))كل صباح عبر ضيف مميز لديها قاتل لدينا نحن البسطاء اصبحنا نرى جنرالات وشخصيىات يهودية مع دول عربية اصبحت اسلامية لكن بعلاقات اسرائيلة!!