وزير الدولة لشؤون المرأة تدعو لتسهيل عودة النازحات والمهجرات إلى ديارهن

دعت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق الوطني أسماء الأسطى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى تدليل الصعاب أمام عودة النساء النازحات والمهجرات إلى ديارهن، وناشدت الجهات ذات العلاقة العمل على تحقيق رغبتهن في العودة بحسب ماورد في إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وطالبت الأسطى الجهات المعنية النظر في ملف عودتهن، وأكدت مناهضة الوزارة كل أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وأشارت إلى سعي الوزارة على تقديم مقترح تشريع قانون للجهات ذات العلاقة يجرم كل أشكال العنف ضدها.

كما أشادت بالجهود التي بذلت وتبذل لإطلاق وحدة دعم وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية واختيار رئيس ونائب لها وفق الإعلان الذي أعد بالخصوص ، وأكدت على أن الادارة ستحقق لليبيات كيان يمكنهن من الوصول إلى المناصب السياسية ويوفر لهن قاعدة بيانات حقيقية لإعداد البحوث والدراسات التي تعيق مشاركة المرأة في التنمية.