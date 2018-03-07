رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي سفير «السويد» لدى «ليبيا»

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي الأربعاء السفير السويدي لدى ليبيا فريدريك فلورن في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في ليبيا.

و أكد السفير السويدي دعم بلاده لحل الأزمة الليبية سلميًا من خلال الحوار والمفاوضات في إطار الإتفاق السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، مُعربًا عن تطلعه لتهيئة الظروف والأرضية اللازمة للإستحقاقات الديمقراطية القادمة.

من جانبه شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أنّ الحوار والتوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية في إطار الإتفاق السياسي الذي يضمن شراكة حقيقية بين طرفي الإتفاق، مؤكدًا عدم إمكانية القبول باستمرار السلطة التنفيذية في صرف الأموال دون رقابة أو مُسائلة.

كما أكد السويحلي أنّ المجلس الأعلى للدولة يعمل باستقلالية كاملة ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه أو قراراته، داعيًا السويد والمجتمع الدولي إلى كبح جماح التدخلات الإقليمية الخارجية التي تقوض جهود الحوار والسلام.