دورة تدريبية لـ«23» موظف من أقسام القطاع الخاص بإدارات الخدمات الصحية بالمناطق

نفذت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة القطاع الخاص دورة تدريبية حول (إجراءات وتحوطات السلامة بالمرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص) استهدفت 23 متدرب من رؤساء وموظفي أقسام القطاع الخاص بإدارات الخدمات الصحية بمناطق (طرابلس، الشاطيء، الجفارة، زليتن، الزاوية، مصراتة، الخمس، النواحي الأربعة، صبراتة، غريان، جنزور).

وتهدف الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 5 أيام؛ إلى التعريف بإجراءات وتحوطات السلامة وفقاً للمعايير الإلزامية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بسلامة المرضى والعاملين والمرافق الصحية؛ من حيث سلامة الغداء والوقاية من الأشعة ومكافحة العدوى وإدارة المخلفات الطبية.

من جانبه أشاد مدير إدارة القطاع الخاص “أيمن الصيد” بالدور “المهم” الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية؛ من خلال اقتراح الخطط والبرامج التدريبية التي تساهم “بشكل جيد” في الرفع من كفاءة العاملين بقطاع الصحة على حد قوله.