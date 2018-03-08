الديون المستحقة على الدولة الليبية .. ملف طرحه «الطاهر» و«دميرجان»

في زيارة رسمية قام بها وزير الصحة المفوّض السيد “عمر بشير الطاهر” إلى دولة تركيا؛ تباحث الوزير مع نظيره التركي “أحمد دميرجان” وزير الصحة بالحكومة التركية؛ حول جملةٍ من الملفات الصحية كان أبرزها؛ إمكانيةُ عقدِ اتفاقيات توأمة لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات؛ إضافةً إلى خلقِ شراكةٍ بين قطاعي الصحة الليبي والتركي.

الديون المستحقة على الدولة الليبية والمترتبة عن علاج المرضى الليبين بدولة تركيا كان أبرز الملفات التي طرحها الوزير؛ إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات لمواطني الدولة الليبية وخصوصاً القاصدين تركيا لغرض العلاج.

وتعبر العلاقات بين الدوليتين بحسب ما جاء في كلمة الوزير التي ألقاها في اجتماعه مع “دميرجان” عن موقف الأخ والصديق والحليف؛ من خلال موقف تركيا الجيد مع الشعب الليبي باعتبارها دولة مسلمة وشقيقة.

الزيارة التي تأتي تلبيةً لدعوة بعث بها “دميرجان” للوزير؛ جاءت بعد زيارةٍ أخرى قام بها وفدٌ يمثلُ وزارة الصحة التركية إلى ليبيا في 6 من أغسطس الماضي ضم رئيس الدائرة لسياسات الصحة الدولية؛ ورئيس الدائرة للعلاقات الدولية والخدمات الصحية العاجلة بمؤسسة المستشفيات العامة التركية (TKHK).

(تقرير: وداد أبو النيران)