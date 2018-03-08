مديروا المستشفيات والمراكز الصحية يطلعون «الثني» على نتاج لقاءاتهم مع رئيس مجلس النواب

عين ليبيا

أطلع 51 عنصرا من العناصر الطبية التي تشغل صفات قيادية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني، نتائج اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيــد عبد السلام الحاسي حيال مطالبهم بعدم تمكين وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي من العودة لممارسة مهامه.

واستقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني في ديوان مجلس وزراء الحكومة في منطقة قرنادة العناصر ال51 من العناصر الطبية التي تشغل صفات قيادية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بحضور سيادة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الليبي الدكتور نصر الدين مهنى.

وتحدث وفد الأطباء والإداريين في القطاع الصحي حول نتائج مقابلاتهم مع هيئة الرئاسة بمجلس النواب الليبي، وهيئة الرقابة الإدارية، وتقديمهم للعديد من المطالبات التي من شأنها تحسين وضع القطاع الصحي في البلاد.

وأكد الوفد أن هيئة الرئاسة بمجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية تعهدتا بدراسة الموضوع محل الشكوى بعد المظاهرة التي أقاموها الاثنين الماضي أمام ديوان مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية في قرنادة والبيضاء.

وكان هؤلاء المتظاهرين قد قدموا لدولة رئيس مجلس الوزراء مذكرة موقعة من قبل 51 مديرا لمستشفى ومركز صحي يطالبونه فيها باستمرار عمل وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب بتسيير شؤون الوزارة نتيجة لتحسن القطاع الصحي في ليبيا فترة عمله على مدى الشهرين الماضيين.

وهدد المتظاهرون بقفل كافة المراكز الطبية والمستشفيات في حال تمكين وزير الصحة السيد رضا العوكلي من العودة لمهامه، مؤكدين أن عودته تشكل خطرا على القطاع الصحي وفقا لتعبيرهم، لكن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني أكد امتثاله واحترامه للأحكام القضائية.

يشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قد أصدر في 01 مارس الجاري قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إتمام إجراء التسليم والاستلام بين وزير الصحة ووكيل عام وزارة الصحة.

هذا وتضمن القرار رقم (20) لسنة 2018 في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، وبعضوية كل من: أحمد فرج عمر عن الإدارة القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، وزياد عبد السلام المهدوي عن وزارة الداخلية، وصالح عبد القادر بونوارة مدير الخدمات الصحية البيضاء، ورواد ميكائيل الحجازي عن الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء .

وفي المادة الثانية من القرار: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، إتمام إجراء التسليم والاستلام بين السيد الدكتور رضا منشاوي عياد العوكلي وزير الصحة، والسيد الدكتور سعد عقوب عبد الرازق وكيل عام وزارة الصحة، واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء، دائرة القضاء الإداري تحت رقم 141 لسنة 2017، المحال من قبل فرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج العمل خلال أجل لا يتعدى أسبوع واحد من تاريخ استلام هذا القرار.

لكن اللجنة وصلت إلى ديوان وزارة الصحة مجدد اليوم الأربعاء لتجد كافة المكاتب والإدارات مقفلة بحسب أحد أعضاء اللجنة، فيما بدا كأنه امتناع عن إتمام عملية التسليم والاستلام لتكرر الأمر على مدى الأيام الماضية.