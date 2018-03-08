زوارة.. دورة تدريبية بعنوان كيفية التعامل مع الأطفال «ذوي الإعاقة»

عين ليبيا

أقامت جمعية إقرأ وارتق اليوم الأربعاء 7 مارس دروة تدريبية بعنوان (كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة) والتي قدمتها أستاذة علم النفس (سليمة معمر).

هذا وقد استهدفت الدورة التي ستستمر لمدى يومي الأربعاء والخميس عدد من الاخصائيين الاجتماعيين وعدد من المعلمين بقاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي زوارة.

وتناولت الورشة في أهم معطياتها التعريف بمصطلح ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم والمعوقات التي تواجه أسرة المعاق.

كذلك كيفية التغلب علة هذه المعوقات والاضطرابات السلوكية والانفعالية التي تواجههم والحلول المقترحة لهذا الأمر.