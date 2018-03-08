نقابة المهن الطبية المساعدة ببنغازي تعقد اجتماعا مع رؤساء هيئات التمريض بالمستشفيات والمراكز التخصصية

عين ليبيا

عقد صباح الاثنين الموافق 5 مارس 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية ببنغازي اجتماعاً بحضور رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة ببنغازي ورئيستي مكتبي التدريب والتثقيف، والتمريض والقبالة، ومدير شؤون العضوية بالنقابة، ورؤساء هيئات التمريض بالمستشفيات والمراكز التخصصية وذلك لمناقشة جملة من النقاط المتعلقة بعناصر التمريض بالمرافق الصحية في مدينة بنغازي.

وكان أبرزها المشاكل والمعوقات التي تواجه عناصر التمريض، و القرار 418 لسنة 2009 م الخاص بلائحة استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة وتعديلاته، والتصنيف الوظيفي، وآلية التوزيع داخل المستشفيات، وبرامج التدريب الخاصة بعناصر التمريض ، وكذلك تقييم الممرض قبل مباشرة العمل.

كما تمت مناقشة برنامج الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والقبالة، والتنسيق في إقامة دورات متخصصة في مجال القبالة وذلك لسد النقص في القابلات بمستشفى الجمهورية ومركز بنغازي الطبي.