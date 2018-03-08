الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توقع اتفاقيتان مع هيئة «أبحاث العلوم والتكنولوجيا» وشركة «الحلول المتكاملة»

تعميقاً لأواصر التعاون العلمي والفني والبحثي بين مؤسسات الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني و هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وترسيخا لمبدأ تبادل الخبرات البشرية لإرساء سياسات ناجحة لتطوير العملية الأكاديمية والفنية والبحثية.

تم صباح الثلاثاء السادس من مارس لسنة 2018 وعلى هامش انعقاد المؤتمر الدولي الليبي للهندسة الكهربائية والتقنيات بفندق (راديسون بلو) بطرابلس وبحضور / د.عادل زنداح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وبحضور /د. فيصل العبدلي رئيس هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا و م.باسم عبدالله المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة .

كما شارك في مراسم التوقيع /د.على السائح مدير ادارة الكليات التقنية ود.يوسف عريبي عضو لجنة ادارة الهيئة و/ م.عادل طاهر الشويهدي مدير مكتب التعاون الفني بالهيئة كما حضر أيضا عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة.

تم توقيع اتفاقيتان الأولى بين الهيئة الوطنية للتعليم والتقني والفني يمثلها د.محمد سعيد عميد كلية التقنية الهندسية جنزور ود.سالم موسى مدير المركز المهني المتقدم لتقنيات اللحام، وملخص هذه الاتفاقية على استحــداث برنامج للدراسات العليا بالطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول لمنح درجة الإجازة العليا (الماجستـــير) في مجال التقنيات الهندسية وفق التخصصات (تقنية اللحام – هندســة الإنتاج – هندسة القوى الميكانيكية – الإدارة الصناعية).

أما الاتفاقية الثانية بين الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يمثلها د.عادل زنداح وشركة حلول المتكاملة ليبيا رئيس مجلس الإدارة ويمثلها م.باسم عبدالله المنصوري.

وتنص هذه الاتفاقية لتدريب خريجي الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وتأهيلهم والانخراط لسوق العمل في برنامج تدريبي لبعض التخصصات بالمواقع للشركة داخل مدينة طرابلس.

هذا وتجدر الاشارة أن د.عادل زنداح القاء كلمة رحب من خلالها بضيوف الهيئة الذين تم التوقيع معهم مؤكدا بأن الهيئة تمد يدها لكافة الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وأن الهيئة تسخر كل امكانيتها لخدمة طلبة الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة كما شكر “د.زنداح” كل من ساهم ونسق وبذل لإظهار هذا العمل للوجود.

كما تحدث “د.سالم موسى” مدير المركز المهني المتقدم لتقنيات اللحام قائلا في إطار تفعيل الدراسات العليا بالداخل على أن يتولي المركز المتقدم الجانب العملي في البرنامج وتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين.

كما تحدث في مراسم التوقيع د.محمد سعيد عميد كلية التقنية الهندسية جنزور أن الهدف الأول من هذه الاتفاقية توطين الدراسات العليا بالداخل مما يوفر الوقت والجهد والمال على الدولة وتضم كلية التقنية الهندسية (جنزور) أعضاء هيئة التدريس ذو كفاءة عالية.

كما تحدث على هامش توقيع الاتفاقية م .باسم عبدالله المنصوري رئيس لجنة إدارة شركة الحلول المتكاملة وقال من خلال هذه الاتفاقية سوف تتولى الشركة تدريب عدد من خريجي الهيئة الوطنية للتدريب وتأهيلهم لسوق العمل وسوف نعمل مع الهيئة الوطنية ايجاد برامج تدريبية جدية و حقيقية على وجه الأرض.

وأفاد م. عادل الشويهدي بأن دور مكتب التعاون الفني بالهيئة هو الالتزام بقيم التعاون الجماعي والانفتاح على العالم الخارجي وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة تشجع الطلبة على التفوق والإبداع وكما توجه بالشكر لكل من ساهم في إظهار هذا العمل والشكر موصول للمكتب القانوني بالهيئة الذي له من دور فعال في تسهيل الامور الخاصة بالجانب القانوني في توقيع الاتفاقيات.