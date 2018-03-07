«معيتيق» يلتقي وزير الاقتصاد ورئيس النقابة العامة للتشييد والإنشاءات

عين ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الإربعاء رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات عبدالمجيد كشير بحضور وزير الاقتصاد والصناعة ناصر فضل الله الدرسي وعدد من المختصين بالمجلس الرئاسي لمناقشة بعض المواضيع الخاصة بالنقابة بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

واستعرض “كشير” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات صناعة مواد البناء والتشييد والمحاجر، وأكد على ضرورة إعادة تنظيم التراخيص الممنوحة للشركات والعمل على تخصيص موازنة استيرادية لتوريد احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات التشغيل والصيانة كما أكد على إعادة النظر في تعديل أسعار تنفيذ المشروعات ودعم الشركات لأجل استجلاب العمالة الفنية والمتخصصة.

فيما طالب معيتيق ضرورة التنسيق بين النقابة ووزارة الاقتصاد والصناعة لتقديم مقترح بالاحتياجات الخاصة بالشركات والمحاجر لتخصيص قيمة بالموازنة الاستيرادية للقيام بدورها لتوفير مواد البناء بأسعار في متناول المواطن من أجل لمساهمة في مشروعات التنمية.

كما أكد على التنسيق بين النقابة ومراقبات الصناعة والبلديات فيما يخص مراجعة الترخيص الممنوحة، وإعادة تنظيمها والتأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة العمل لتوفير العمالة المتخصصة في هذا المجال.