ولي العهد السعودي يلتقي ملكة بريطانيا

عين ليبيا

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء ، كل من اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي في لقائين منفصلين بحسب الأناضول للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن بن سلمان التقى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر رئاسة الوزراء بلندن كما نشرت الوزارة صورًا خلال استقبال ماي لولي العهد السعودي دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل حول اللقاء وجاء اللقاء عقب استقبال اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بن سلمان، في قصر باكنجهام بلندن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه تم خلال اللقاء “تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين”.