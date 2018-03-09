«السراج» يلتقي عميد بلدية «سبها» وممثلين عن مكونات «الجنوب»

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس، عميد بلدية سبها وممثلين عن المكونات الاجتماعية والثقافية في الجنوب، وحضر الاجتماع كل من وزير الحكم المجلي بداد قنصو مسعود ووزير العمل والتأهيل المهدي لأمين ورمضي، وتناول الإجتماع مستجدات الوضع في المنطقة الجنوبية وتحديد المعالجات اللازمة لحل الأزمة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

رئيس المجلس الرئاسي عرض ملامح لما تم اقراره واتخاذه من اجراءات لإعادة الأمن وحماية المنطقة الجنوبية، وتم التوصل خلال الاجتماع الى تشكيل لجنة تضم الوزراء واعضاء مجلسي النواب والدولة المنتمين للمنطقة الجنوبية لتشخيص الوضع على أرض الواقع بدقة وتحديد متطلبات الحل بالتنسيق مع الجهود المبذولة الأخرى.

هذا وأكد السراج علي ضرورة أن يتوازى مع الجهود المبذولة لحل المشكل الأمني مسار آخر لتزويد المنطقة الجنوبية باحتياجاته خاصة الوقود والغاز والكهرباء وأعلن سيادته إن الحكومة بدأت برنامجًا لأرسال صهاريج الوقود إلى الجنوب وبما يكفي احتياجات السكان.