الخارجية المصرية ترفض تصريحات مفوض الأمم المتحدة المتعلقة “بمناخ الترهيب”

عين ليبيا

رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي زيد بن رعد الحسين التي شجب فيها ما وصفه “بمناخ الترهيب السائد في البلاد” قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة لاحقا هذا الشهر بحسب بي بي سي .

و وصفت الخارجية المصرية التصريحات بالإدعاءات الواهية كما دعت زيد بن رعد الحسين للتوقف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق والإلتفات لحجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي في البلاد.

وكان زيد بن رعد الحسين يتحدث من جنيف حيث قال إن مناخ الانتخابات في مصر مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب وإسكات لوسائل إعلام مستقلة وحجب مواقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية.