مقتل ستة يمنيين من أسرة واحدة في ضربة جوية بـ«صنعاء»

عين ليبيا

قُتِل ستة يمنيين من أسرة واحدة بينهم اطفال ونساء في غارة نُسبت إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية واصابت منزلاً في شمال غرب صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بحسب فرانس برس.

واوضح سكان في منطقة شملان أن الغارة وقعت نحو الساعة التاسعة من مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي.