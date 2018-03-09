مقتل ستة يمنيين من أسرة واحدة في ضربة جوية بـ«صنعاء»

عين ليبيا
قُتِل ستة يمنيين من أسرة واحدة بينهم اطفال ونساء في غارة نُسبت إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية واصابت منزلاً في شمال غرب صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بحسب فرانس برس.
واوضح سكان في منطقة شملان أن الغارة وقعت نحو الساعة التاسعة من مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي.
كما نَسَب هؤلاء الغارة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي غالبًا ما تشن طائراته غارات في صنعاء ومحطيها مستهدفة مواقع للمتمردين الحوثيين. وتصيب هذه الغارات في بعض الاحيان مواقع مدنية، ويقول التحالف إنها وقعت “عن طريق الخطأ”.