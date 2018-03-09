سويسرا تتفق مع قطر على تعزيز التعاون بين البلدين لتيسير تبادل الدعم القانوني

عين ليبيا

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الخميس إنها اتفقت مع قطر على تعزيز التعاون، فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية امتثالا لاتفاق جديد لتيسير تبادل الدعم القانوني.

وأوضح مكتب العدالة الاتحادي في سويسرا، وفقا لوكالة «رويترز» أن مذكرة تفاهم جرى توقيعها قبل أيام وإن السلطات المركزية في الدولتين، ستتعامل بصورة مباشرة في صياغة طلبات التعاون، مضيفاً أن هذه الجهود تصب أيضا في صالح (سمعة) نظيفة لسويسرا كمركز مالي”.

وأكد المتحدث باسم المكتب أن قطر أخذت زمام المبادرة لإبرام الاتفاق الجنائي بين البلدين.

موضحاً أن الاتفاق لا علاقة له بالتحقيقات التي فتحها مدعين سويسريين، حول إذا ما كانت قد لعبت الرشاوي دوراً في فوز قطر بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.