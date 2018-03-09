«الإتحاد الافريقي» يلتقي «تيلرسون» ويطوي صفحة تصريحات «ترامب» حول الأفارقة

عين ليبيا

التقى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الخميس في اديس ابابا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي الذي دعا إلى طي صفحة التصريحات المنسوبة الى الرئيس الأميركي التي وصف فيها الدول الافريقية بـ”الحثالة” بحسب فرانس برس.

وتحدث الرجلان خلال اللقاء الذي استمرّ ساعة في مقر الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية، عن محاربة الارهاب والأمن والتجارة والتنمية والفساد والنزاعات.