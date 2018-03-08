وكيل وزارة الصحة: سنبدأ في دراسة أسباب تزايد أعداد مرضى “غسيل الكلى”

عين ليبيا

قال وكيل الوزارة للشؤون الفنية والإمداد الطبي عيسى العمياني إن افتتاح العديد من المراكز والوحدات الخاصة بغسيل الكلى في ليبيا جاء تلبية لواجبنا الوطني تجاه مرضى الغسيل الكلوي وأضاف أن الوزارة في مرحلة بناء قواعد بيانات صحيحة وواضحة تضم كل مرضى الغسيل الكلوي؛ وستنطلق قريباً إلى مرحلة إعداد الدراسات والبحوث التي ستوضح أسباب تزايد أعداد مرضى الغسيل.

رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج هاشم بالخير ربط نجاح اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بنجاح اللجنة العليا للكلى مضيفاً أن تزامن إحياء اليوم العالمي للكلى مع اليوم العالمي للمرأة الليبي يسلط الضوء على استحقاق المرأة الليبية للوقوف معها ودعمها لأنها ريادية بالفطرة واحترامها يعني احترام المجتمع .

هذا وقد حضر العديد من المسؤولين بوزارة الصحة إحياء اليوم العالمي للكلى الذي نظمته اللجنة العليا للكلى برعاية المنظمة الليبية لسيدات الأعمال إلى جانب الممثلة عن المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي وممثلين عن الهيئة العامة للثقافة وممثل عن مكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية وممثلين عن لجنة زراعة الاعضاء وممثلين عن هيئة الرقابة الادارية وعن ديوان المحاسبة وعن المركز الوطني لتطوير النظام الصحي وعن مراكز ووحدات غسيل الكلى بمختلف مناطق ليبيا ومن دولة تونس البروفسور نوفل أبوعكاز إلى جانب ممثلين عن شركات توريد الأدوية والمشغلات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي.