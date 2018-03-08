وفد من “بلدي طرابلس” يلتقي رئيس المجلس الرئاسي

عين ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الخميس بوفد من المجلس البلدي طرابلس يرافقه نائبة رئيس منظمة سيدات اعمال ليبيا للتنمية بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وقدم أعضاء الوفد تقريراً عن نتائج مشاركتهم في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في موريتانيا في إطار دول اتحاد المغرب العربي تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلديات.

كما سلم أعضاء الوفد للسراج نسخة من مشروع الميثاق الذي اتفق بشأنه خلال اجتماع موريتانيا إضافة للإعلان الذي سيصدر عن دول الاتحاد بخصوص توأمة العواصم والمدن المغاربية.

رئيس المجلس الرئاسي أشاد بمشاركة أعضاء الوفد معلنًا دعمه لكل تعاون بين دول الإتحاد المغاربي على كافة المستويات آملا أن تحل المشاكل التي تعيق عقد اجتماعات قمة لرؤسائه.