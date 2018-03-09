موظفات ديوان وزارة العدل يلتقين بمناسبة اليوم العالمي لـ«المرأة»

ي العام، وأشرن في هذا الصدد إلى أن المرأة الليبية أصبح لها دور فعال من الناحية التعليمية والوظيفية ومستقبل أفضل، وأن هناك برامج تمكين لإعدادهن للمناصب المختلفة لفتح المجال لهن في العمل الحكومي والخاص بمعايير الكفاءة.

وتخلل اللقاء عرض مرئي قدمته “أميرة بن عامر”، حول حقوق وواجبات المرأة داخل المجتمع والمتعلقة بمزاولة كافة الأعمال والوظائف القادرة عليها وكذلك إجازاتها مستحقة الأجر وتوفير دور رعاية النهارية لأطفالهن، والمساواة في تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وحقها في الحصول على التدريب.

وفي ختام اللقاء تسلمت “عفاف الشرفي” شهادة شكر وتقدير بالمناسبة، نيابة عن موظفات الوزارة، من قبل إدارة العلاقات والتعاون، الشهادة كانت رمزاً للوفاء والعرفان لمجهودات عمل المرأة طيلة السنوات الماضية داخل ديوان وزارة العدل.