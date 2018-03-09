الصحة العالمية تستجيب لاحتياجات المتعايشين مع فيروس «الإيدز» في بنغازي

قدمت منظمة الصحة العالمية أدوية المنقذة للحياة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية إلى مركز بنغازي لعلم المناعة والأمراض المعدية بدعم من الاتحاد الأوروبي. – وتفاقمت حياة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في بنغازي أكثر من ذلك، مما أدى إلى الانهيار التدري جي للنظام الصحي الذي يحد من إمكانية الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المنقذة للحياة. وقد شهد معهد مركز بنغازي لعلم المناعة والأمراض المعدية وفاة واحدة نتيجة لذلك. وعلاوة على ذلك، تم إدخال 7 مرضى إلى وحدة العناية المركزة مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز النشط ومضاعفاته بسبب نقص الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.



تصارع معظم عائلات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أجل تحمل تكاليف العلاج. في بنغازي، أكثر من 400 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (بما في ذلك الأطفال) يتلقون العلاج في مركز بنغازي لعلم المناعة والأمراض المعدية. قامت منظمة الصحة العالمية مؤخراً بتزويد مركز بنغازي لعلم المناعة والأمراض المعدية بما يكفي من مضادات الفيروسات القهقرية لأكثر من 400 مريض لتغطية العلاج لمدة سنة واحدة بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بالأطفال. هذه ليست الشحنة الأولى، قدمت منظمة الصحة العالمية ليبيا المركز مع شحنتين في العام السابق. “في عام 2018، لم يتلق أكثر من 400 شخص مسجلين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية علاجهم بسبب النقص الحاد في الأدوية المضادة للفيروسات المنقذة للحياة. وقال الدكتور جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: “هذا مؤشر واضح على الوضع الحرج الذي يمر به هؤلاء الأفراد”. “ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم التدخلات المنقذة للحياة في ليبيا للتخفيف من معاناة الشعب الليبي وتعرب عن امتنانها للاتحاد الأوروبي لدعمه للخدمات الصحية في ليبيا”

وقال الدكتور حسين “نحن نعمل في شراكة مع وزارة الصحة و مركز بنغازي لعلم المناعة والأمراض المعدية لضمان تسليم شحنة الأدوية واللوازم التي ستستفيد منها أكثر من 400 شخص إلى بنغازي”.