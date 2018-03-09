غريان.. تشكيل لجان لحماية المستهلك ولضمان حصوله على سلع وخدمات «ذات جودة»

عين ليبيا

احتضن ديوان بلدية غريان خلال اليومين الماضيين اجتماعاً ضم كل من وكيل ديوان البلدية، ورئيس لجنة الأزمة، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالبلدية، ومندوب عن الجامعة، ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومراقب الاقتصاد، ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير مكتب الرقابة على الأغذية، ورئيس الطب الخاص، ورئيس عام الصيادلة، ومدير مركز شرطة غريان بصفته مندوب عن مديرية أمن غريان.

حيث تناول الاجتماع مناقشة العديد من النقاط التي تهم صحة المواطن وتم الإتفاق على تشكيل خمسة لجان، يقتصر عمل اللجنة الأولى على متابعة المواد الغذائية وطرق تخزينها وصلاحياتها وعدم إحتوائها على مكونات غير صحية.

ودور اللجنة الثانية متابعة المخابز والكشف الصحي للعاملين، ومهام اللجنة الثالثة متابعة المياه ومكوناتها ونسبة الاملاح الطبيعية وطرق التغليف والتعقيم، ومهام عمل اللجنة الرابعة متابعة الأدوية وطرق تخزينها وصلاحياتها، وتتولى اللجنة الخامسة الرقابة ومتابعة سوق اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

على أن تعمل جميع هذه اللجان تحت الإشراف المباشر من الحرس البلدي غريان.