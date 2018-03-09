بنغازي.. «العبّار» يجتمع بعدد من رؤساء المجالس المحلية ويستعرض المشاريع الطارئة

عين ليبيا

عقد صباح اليوم الخميس المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي أجتماعا هاما مع عدد من رؤساء المجالس المحلية والتسيرية الواقعة في نطاق بلدية بنغازي وبحضور وكيل الديوان عمر نشاد ومدراء الإدارات والمكاتب بالبلدية.

حيث تم استعراض المشاريع الطارئة والشاملة المتمثلة في البنية التحتية والطرق والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية ومراكز الأمنية وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي المزمع تنفيذها من قبل بلدية بنغازي فى المدة القريبة القادمة.

وكذلك المشاريع الطارئة والعاجلة التي يعتزم تنفيذها من قبل الهيئات والقطاعات بالحكومة الليبية المؤقتة، والتي أدرجت بناءً على الاجتماعات السابقة التي عقدها عميد بلدية بنغازي مع المجالس المحلية والتسيرية ببلدية بنغازي، والتي تمت إحالتها والموافقة عليها من قبل الحكومة المؤقتة ولجنة أعمال بنغازي.

ويأتي هذا الاجتماع الهام حرصا من المستشار عبدالرحمن العبار على ضرورة عرض كل الخطوات والمراحل التي اتخذت على رؤساء المجالس المحلية والتسيرية ومراجعتها معهم وتدوين ملاحظاتهم وكذلك تزويد ديوان بلدية بنغازي بالمشاريع الطارئة والعاجلة الأخرى بمناطقهم لتضمينها في المشاريع القادمة.

ويشار بأن هذه المشاريع شملت صيانة عدد 58 مدرسة وعدد من المستشفيات ومراكز الصحية والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمراكز الأمنية، والتي تضررت من جراء الحرب على الإرهاب.