انطلاق إمتحانات القبول للزماله الليبيه في تخصص طب «النساء و التوليد» بطبرق

عين ليبيا

قال منسق مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق في تصريح لمكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، صلاح السنيني، إن المجلس شرع في إنطلاق امتحانات القبول لسنة 2018 لشهر فبراير للبورد الليبي فى تخصص النساء والتوليد بمركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن 14 طبيباً خضعوا لهذا الامتحان.

مؤكداً فى تصريح أن الأطباء تقدموا لإجراء الامتحانات في تخصص النساء و التوليد؛ وذلك بإشراف أطباء من المركز.

وأضاف منسق مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق أن امتحانات الزمالة الليبية ” البورد الليبي” بمركز طبرق الطبي ستتواصل.

لافتًا إلى أن المجلس مستمر في تكملة باقى الإمتحانات إلى بداية مارس القادم .