وزارة الصحة تحتفي باليوم العالمي لـ«الكلي»

عين ليبيا

نظمت وزارة الصحة واللجنة العليا للكلي بوزارة الصحة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكلي 8 مارس 2018 وذلك صباح اليوم الخميس بقاعة المحاضرات بذات العماد والذي يصادف ويتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وألقيت في هذه الاحتفالية كلمات بالمناسبة لكل من رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفالية الدكتورة آمال الترهوني وكلمة اللجنة العليا للكلي ألقتها الدكتورة ماجدة موسى وكلمة لوكيل وزارة الصحة وكلمة المنظمة الليبية لسيدات الأعمال ألقتها الدكتورة حنان أبوشويرب.

وتم في هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي حول مرضى الكلي قدمته الدكتورة ماجدة موسى أوضحت فيه رسالة اللجنة العليا للكلي وهى تقديم أفضل الخدمات لمرضى الكلى ووضع المعايير لتقديم أفضل الخدمات وإنشاء قاعدة بيانات لمرضى الكلى ووضع خطة إستراتيجية لتقديم الخدمات عن طريق ستة مراكز كبيرة موزعه على كامل تراب ليبيا في كل من منطقة طرابلس والمنطقة الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية.

كما نظم على هامش الاحتفالية معرض للشركات الطبية المتخصصة في أمراض غسيل الكلى وأجمعت كل الكلمات من الدكاترة المتخصصين على أهمية مساعدة مرض الكلى ودعم هذه الفئة وتوفير كل مايلزمها لرعايتها بما تحتاجه من أدوية وعلاجات.

وتجدر الإشارة أن الهيئة العامة للثقافة كانت حاضرة فى هذه الاحتفالية متمثلة في الأستاذة نجوى بن حسين نيابة عن رئيس الهيئة العامة للثقافة.

كما اشتمل برنامج الاحتفالية على عدد من المحاضرات وورش العمل التي قدمها لفيف من الدكاترة المتخصصين.