«الصين» تدعو «الولايات المتحدة» و «»كوريا الشمالية» لبدء حوار “في أسرع وقت”

عين ليبيا

دعت الصين الخميس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى بدء “حوار في أسرع وقت”، في حين يزور مبعوثان كوريان جنوبيان رفيعان الخميس واشنطن لرفع تقرير حول الانفراج المفاجئ الذي شهدته العلاقات بين سيول والنظام الكوري الشمالي بحسب فرانس برس.

وعبّرت الحكومة الصينية عن ارتياحها للتقارب الأخير بين الكوريتين بعد أن كانت تخشى تهديدات توجهها كل من بيونغ يانغ وواشنطن، باندلاع حرب على حدود بلادها.