سوريا.. قافلة إنسانية تحط الرحال بالغوطة الشرقية

عين ليبيا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن قافلة مكونة من 25 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية وصلت إلى الغوطة الشرقية من منطقة مخيم الوافدين.

وقال رئيس مركز المصالحة: “بحسب معلوماتنا، وصلت القافلة إلى المكان المحدد وبدأت عملية تفريغ الشحنة”.

كما أنه من المتوقع خروج عدد من سكان الغوطة خلال خرج القافلة.

وقال زولوتوخين: “نحن أيضا نتوقع خروج بعض عشرات من المدنيين والمسلحين مع أفراد عائلاتهم عبر الممر الإنساني..”.

وكانت المنظمات الإنسانية الدولية قد اتخذ قرارا يوم أمس حول تأجيل إرسال القافلة الإنسانية الى الغوطة الشرقية، بعد أن كان من المخطط القيام بذلك يوم أمس الخميس، بسبب استمرار القصف.