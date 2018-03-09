تدابير تجارية أوروبية قد تطال الولايات المتحدة

عين ليبيا

أفاد مسؤول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية قد تطبق إجراءات تجارية ضد الولايات المتحدة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في حال فرضت الأخيرة رسوما جديدة على استيراد الحديد والألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بما يسمى تدابير الاتحاد الأوروبي لموازنة الوضع بشأن بعض السلع من الولايات المتحدة، التي يمكن إدخالها ردا على القيود التجارية للولايات المتحدة على الحديد والألومنيوم. كما ذكر الاتحاد الأوروبي سابقا، إذا تم فرض هذه القيود، فإنها ستتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ووفقا للمصدر، يمكن للاتحاد الأوروبي إدخال مثل هذه التدابير في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بدء الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة. وقال المصدر “ربما يكون هناك شهرين أو ثلاثة أشهر أو ربما أكثر” حول الوقت المحتمل لبدء إجراءات التجارة الأوروبية.