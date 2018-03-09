تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية و«تنظيم الدولة» يتبنّى

عين ليبيا

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة 9 مارس.

وذكرت وكالة “رويترز” أن التنظيم الإرهابي الذي أسفر عن 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأشارت إلى أن تنظيم الدولة لم يقدم أي أدلة تثبت أنه من نفذ الهجوم، لكنه أعلن مسؤوليته على وكالة “أعماق” التابعة له.

وكانت كابول قد شهدت، اليوم، مقتل 9 أشخاص بينهم شرطي وإصابة 18 آخرين، عندما فجر انتحاري نفسه عند نقطة تفتيش بالقرب من تجمع شعبي، حيث كانوا يشاركون في حفل تأبيني لزعيم شيعي قتلته طالبان قبل أكثر من عقد.