السعودية تشتري من بريطانيا 48 طائرة «يوروفايتر»

عين ليبيا

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية “بي إيه إي سيستمز” اليوم الجمعة 9 مارس أن السعودية طلبت من بريطانيا 48 طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”.

ووقعت بريطانيا والسعودية اتفاقا بشأن المقاتلات خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، بحسب وكالة “فرانس برس”.

واعتبرت شركة “بي إيه إي سيستمز” أن توقيع بروتوكول الاتفاق يشكل مرحلة إيجابية نحو إنجاز العقد مع السعوديين.

وأكدت الشركة عزمها “”دعم تحديث القوات المسلحة” في المملكة.

وتلقت السعودية قبل 10 سنوات 72 طائرة من نفس الطراز.

وتساعد الصفقة السعودية برنامج “يورو فايتر”، وذلك لأنه يعاني من بطء في الإنتاج. كما أنه لا تزال هناك محادثات جارية مع قطر لشراء 24 طائرة من نفس الطراز بقيمة 8 مليارات دولار.