طرابلس.. «الاحتياط العام» يستعرض إلاحصائيات المتعلقة بالمحالين للاحتياط بمراقبات التعليم

عين ليبيا

استعرض مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة “عبد الفتاح الفاضلي”، خلال اجتماعه الأربعاء، برؤساء أقسام الاحتياط العام بمراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، الاحصائيات المتعلقة بالمحالين لمراكز وتجمعات الاحتياط العام بالمراقبات.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس والذي حضر وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” جانبا منه، أهم الصعوبات والملاحظات المسجلة من طرف إدارة الاحتياط العام بالوزارة ومراقبات التعليم حول الملاك الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة آلية متابعة المعلمين بعد انتهاء إجازاتهم الطبية، فضلا عن استعراض مستجدات برنامج تفعيل الدورات التدريبية.

يشار إلى أن إدارة الاحتياط العام بالوزارة تعقد خلال هذه الأيام سلسلة من الاجتماعات في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات التسكين على الملاك الوظيفي وتنظيم الاحتياط العام.