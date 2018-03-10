صباح الخير عليكم من فريق عمل عين ليبيا..صباحكم أمل وتفاؤل ونشاط

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أقلام وآراء
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تطبيقات إنترنت الأشياء في الرعي وتربية الماشية - بقلم م. أحمد المجدوب
فى المقال السابق تم التطرق فيه الى تطبيقات انترنت الاشياء فى...
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الانتخابات تصنع المعجزات - بقلم سعيد رمضان
قبل أن أستعرض لسيادتكم هذا السباق المارثونى الذى يشارك فيه كل...
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حَاكَيْتُ وطنِي فقال - بقلم علي بوخريص
حَاكَيْتُ وطنِي فقال: أنَّ الحُروبَ وباءُ الأوطان وأنَّ...
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إما أن أكون تحت عبائتك أو عصاك - بقلم خالد الناهي
خيارين لا يوجد ثالث لهم، إما أن تنحني وتقدم الولاء والطاعة...
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