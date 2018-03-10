حراك 19 فبراير ضد الفساد يصدر بياناً رسمياً يدعو فيه للتظاهر مساء اليوم

عين ليبيا

قام حراك 19 فبراير ضد الفساد بطرابلس، بدعوة المواطنين للخروج والاستمرار في التظاهر مساء اليوم السبت ضد الأوضاع المعيشية السيئة التي فرضها عليهم من وصفوهم بعصابة من الفاسدين المفسدين.

وكشف الحراك أن موعد المظاهرة التي قال إنها الثالثة ستكون عند الساعة الرابعة مساءً بميدان الجزائر بطرابلس لاستمرار المطالبة بتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي، كما اعتبر منظمو حراك 19 فبراير ضد الفساد أن “«هذا الحراك مستمر وفي تصاعد و لن يقتصر في مظاهرة أو اثنين حتى استجابة محافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي لمطالبهم وهي توفير السيولة في المصارف والسيطرة على السوق السوداء والحد من تغولها وإبعاد المؤسسة المالية عن الصراعات السياسية وإلا ترك المجال لغيرهم».

في سياق متصل وحسب الصفحة الرسمية لحراك 19 فبراير ضد الفساد على فيسبوك فأنه يضم إلى جانبه أيضاً حراك صوت الشعب ومجموعة من المنظمات الفاعلة والتي تطالب بتحسين الظروف المعيشة للمواطن الليبي.