وفد من الزنتان يزور سبها أملاً في الوقوف وقفة رجل واحد لتهدئة النفوس

عين ليبيا

التقى وفد من أعيان ووجهاء مدينة الزنتان مع رئيس الفروع والمحلات بالمجلس البلدي سبها نوري الغويزي رفقة مشائخ وحكماء سبها، بقاعة المجلس البلدي، للاطلاع على حقيقة ما يجري بالمدينة

وأعلن «شعبان العمياني» رئيس اللجنة الاجتماعية في الزنتان «وصلنا عصر يوم الأربعاء إلى مدينة سبها ، ولأن هذه المدينة جزء لا يتجزأ من ليبيا، كان من واجبنا نحن كوفد من مدينة الزنتان دأب الصدع و لأنه لابد من الاتفاق، ولهذا أتينا إلى هنا لمعرفة مجرى الأمور وحقيقتها، وسوف نتواصل مع كل المكونات داخل مدينة سبها لنصل إلى كل ما فيه خير و لم شمل الليبيين، أتمنى أن يوفقنا الله ويهدي الجميع، وندعو جميع الأحرار في الجنوب الليبي الحبيب أن يمدوا يد العون لنقف وقفة رجل واحد لتهدئة النفوس، لأن مصلحة ليبيا فوق الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال بلادنا ليبيا ويلم شملنا».